3日午後0時50分ごろ、長崎県西海市西海町中浦北郷の国指定天然記念物「七釜（ななつがま）鍾乳洞」の洞窟群の一つ「龍王洞」内で、福岡県北九州市小倉南区沼緑町3丁目の医療関係従事者、小川美津さん（75）が滑落し、佐世保市内の病院に救急搬送されたが、約7時間半後に死亡が確認された。西海署によると、龍王洞は観光客には一般公開されておらず、小川さんは、小学生を含む男女13人の「日本洞窟学会」の会員グループで、地質