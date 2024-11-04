Image: dinos 電気不要で不在時でも安心。ワンコもニャンコも暖かい場所を好むもの。寒い時期は日向やヒーターの前にいますよね。飼い主としても、ペットには快適に過ごしてもらいたい…。獣医師生が監修したコタツディノスが作ったのは、12年連続1位の寝具「ヒートループ（R）」を使った「ペット用こたつ 3点セット」。人をダメにする暖房器具No.1のこたつなら、きっと愛猫も（愛犬も）喜ぶ