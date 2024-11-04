3日午後、シン・イェウンが海外でのスケジュールを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国へ到着した。・【PHOTO】シン・イェウン、グラビア撮影のため日本へ出国・「ジョンニョン：スター誕生」チャン・ヘジン、キム・テリの正体を知り…シン・イェウンへの態度が急変【ネタバレあり】