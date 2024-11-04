3日午後、チョン・ヘインが海外でのスケジュールを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国へ到着した。・【PHOTO】ファン・ジョンミン＆チョン・ヘインら、映画「ベテラン2」舞台挨拶に出席・【PHOTO】チョン・へイン、ファンコンサートのためタイへ出国