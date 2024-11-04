【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■御堂筋の思い出は「ファンがイルミネーションを用意してくれた」（金城碧海）、「就活中この辺りのビルにスーツを着て行っていた」（河野純喜） JO1が11月3日、大阪・御堂筋で開催された『御堂筋ランウェイ2024』に登場した。 JO1はファッションランウェイを約1.1km歩き、さらに2曲のパフォーマンスで沿道に詰めかけた約70万人の観客を大いに盛り上げ、大歓声に包ま