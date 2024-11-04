県内最大の労働団体・連合山口の定期大会が開かれ、春闘で中小企業の賃上げなどを目指す活動方針案が決議されました。31日に山口市で開かれた定期大会では、連合山口の伊藤正則会長が「実質賃金は30か月連続で低下し、物価高騰もあり貧困・格差が拡大している。春闘ですべての働く人の賃上げを目指す」と挨拶しました。来年の春闘で中小企業の賃上げ、労働条件の拡大を図るとした活動方針案が決議されました。また大会には、衆議院