◇高校野球秋季関東大会決勝横浜4―3健大高崎（2024年11月4日保土ケ谷）横浜（神奈川1位）が延長10回タイブレークの末に健大高崎（群馬1位）にサヨナラ勝ちして07年以来、17年ぶり4度目の優勝を決めた。横浜は2点を追う8回に為永皓内野手（2年）、奥村凌大内野手（2年）の連続適時二塁打で同点。準決勝で2年生では歴代最速158キロを計測した先発右腕・石垣元気投手（2年）をマウンドから引きずり下ろした。無失点に抑