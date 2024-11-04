俳優の野村周平が３日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に、山田孝之、尾上右近とともに登場。同番組について「よく当たるイメージ」があるといい、スタジオの池田美優が禁断のひと言を発した。３人はこの日、ゲッターズ飯田氏の鑑定を受ける事に。占われる前に３人に占いに対するイメージを聞いていった。その中で野村は、この番組について「良い意味でも、悪い意味でもよく当たるイメージ」があるといい、