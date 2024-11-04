俳優トム・ハンクス（６８）が、４人の子供の父親として「あらゆる間違いを犯した」そうだ。最初の妻、故サマンサ・ルーズとの間にコリン（４５）、エリザベス（４２）、現在の妻リタ・ウィルソンとの間にチェット（３４）、トルーマン（２８）をもうけたトムは自分が完璧な父親ではなかったとして、長年会話をしづらい関係であることを告白した。 【写真】トム・ハンクスと妻のリタ・ウィルソン ポッドキャスト