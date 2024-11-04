玉渓撫仙湖ハーフマラソン開催中国雲南省3日、スタートするランナーら。（玉渓＝新華社記者/陳欣波）【新華社玉渓11月4日】中国雲南省玉渓市で3日、玉渓撫仙湖ハーフマラソンおよび昆明玉渓双城マラソンが開催された。各地から集まったランナーがハーフとミニ（5キロ）の2部門で汗を流した。玉渓撫仙湖ハーフマラソン開催中国雲南省3日、スタートするランナーら。（玉渓＝新華社記者/陳欣波）玉渓撫仙湖ハーフマラソン開催