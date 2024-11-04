中国各地で、電車内に椅子やソファを持ち込んで座る「ベンチ族」と呼ばれる人々が問題となっている。椅子を持ち込む理由には、車内の混雑や長時間の乗車など中国特有の鉄道事情が関係しているという。まるで自宅…ソファ持ち込みくつろぐ乗客中国の鉄道で、「ベンチ族」と呼ばれる人々の動画が拡散されている。中国・北京市で、大きな荷物を背負った男性がホームからそのまま電車に乗り込むと、背負っていたソファを下ろし、その上