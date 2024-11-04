ディズニー超実写版『ライオン・キング』（2019）の前日譚映画『ライオン・キング：ムファサ』を手がけたバリー・ジェンキンス監督が、「大きな責任」だったという本作の製作、超実写版における挑戦について語った。超実写版『ライオン・キング』は、『アイアンマン』のジョン・ファヴロー監督が、アニメーションも実写も超えた新たな映像表現で主人公・シンバたちを活写した作品。前日譚となる最新作は、アカデミー賞作品賞含