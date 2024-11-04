歌手の工藤静香（54）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した。工藤はこれまでにも、ライ麦粉と米粉を入れた“豆腐パン”やクッキー、十六穀米と玄米を使ったおかゆ、豆乳と塩麹で作った“豆乳チーズ”など、こだわりの食材を使ったヘルシーな手料理を披露している。この日はストーリーズで「クラッカーとジャムとチーズで食べようと思ったら、クラッカーがない」と報告。「作るべし」と、有機栽培のオ