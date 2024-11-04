現地11月2日にデルマー競馬場で行われたブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）で、フィアースネス（牡3・米・T.プレッチャー）は2着に敗れた。デルマソトガケが作った前半22.4〜44.96〜1:09.44のハイラップをを番手で追走した。デルマソトガケは完全にバテてしまい、24馬身1/2差で13位入線したが、フィアースネスは粘り強くシエラレオーネどの追い比べを演じた。「ペース、展開は我々が期待していたようにはうまくいき