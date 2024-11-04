メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の「飛騨の里」では、紅葉が見ごろを迎えています。 高山市の市街地よりやや標高の高い所にある「飛騨の里」では例年よりも10日ほど遅く紅葉が見ごろを迎えました。 合掌家屋をバックにモミジやカエデが赤や黄色に色付き美しい風景を見せています。3連休最終日の4日は天気にも恵まれ、午前中から国内だけでなく海外からも多くの人が訪れて、色鮮やかな紅葉を楽しんでいました