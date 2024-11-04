高齢化時代、介護・福祉施設など様々な現場で看護師の存在が求められています。個人のライフステージにあわせ柔軟に働ける新しい看護モデルを広めたいと奮闘する女性を取材してから1カ月。夢に向かいクラウドファンディングに挑戦した結果は…。うつ病を乗り越え起業へ…クラファンに挑戦 フリーランス看護師のサポートなどを行う「ポケットナース」。 愛知県東浦町に住む中嶋美世子さん(46)