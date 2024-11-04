4日月曜午後は、北海道や東北北部で、雨雲や雷雲が発達するでしょう。不安定な天気の後は、この時期にしては「強い寒気」が南下するので、北海道では山だけでなく、平地でも雪が降り、積雪となる所がありそうです。落雷や突風、急な強い雨の後は、路面の凍結にも、ご注意ください。4日月曜午後北海道だけでなく東北でも発雷確率アップ4日月曜は、前線を伴った低気圧が、北海道を通過するでしょう。そのため、午前中は、北海道