中国広東省民営企業上位１００社ランキング、ファーウェイが首位  ファーウェイの深圳旗艦店前を通行する人々。（2023年9月11日撮影、深圳＝新華社記者/梁旭）【新華社広州11月4日】中国広東省工商業連合会はこのほど、「2024広東省民営企業上位100社」「2024広東省製造業民営企業上位100社」「2024広東省サービス業民営企業上位50社」の三つのランキングを発表した。「2024広東省民営企業上位100社」ラ