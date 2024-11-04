愛知県名古屋市の熱田神宮から三重県伊勢市の伊勢神宮までの106.8キロを、8人がタスキでつなぐ全日本大学駅伝が3日に行われ、今年の出雲駅伝を制した國學院大學が初優勝を果たしました。熾烈な首位争いが続き、アンカー勝負となったレースは、國學院が青山学院とのデッドヒートを制し、5時間9分56秒で全日本大学駅伝初優勝を飾りました。國學院は出雲に続いて2冠となり、箱根での3冠を狙います。史上初の5連覇を目指した駒澤は後半