広東省広州市で開催されている第136回中国輸出入商品交易会（広州交易会）第3期の子供用玩具ブースは多くのバイヤーの注目を集め、商談が活発に行われていた。中国新聞網が伝えた。今回の広州交易会第3期は「美好生活（素晴らしい生活）」をテーマとし、玩具・乳幼児エリアの展示面積が5万3000平方メートル、出展ブース数は2563ブース、出展企業は1357社に上った。（提供/人民網日本語版・編集/KM）