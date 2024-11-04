大東建託は、過去最大級の居住満足度調査を実施。「いい部屋ネット 街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2024」を発表しました。今回はその中から、「＜大阪府版＞住み続けたい街ランキング」を紹介します。 なお大阪府の「住み続けたい街（自治体）」ランキングは、大阪府居住の20歳以上の男女を対象に調査を実施し、2020〜2024年の回答6万3978人分を累積して集計（一部の回答のみ2019年を追加、回答者に重複なし）。回答者が50