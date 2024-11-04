秋の叙勲受章者が発表され、三重県からは地方自治や教育、社会福祉などの分野で功績があった50人が受章しました。三重県内に在住する人では、社会の様々な分野で顕著な功績があった人に贈られる「旭日章」は15人が、公務などに長年従事してきた人に贈られる「瑞宝章」は35人が受章しました。「瑞宝単光章」を受章した高井俊夫さんは1989年から34年間、民生委員や児童委員として活動。現在もなお、四日市市の地域福祉の発展に貢献し