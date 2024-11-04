『星のカービィ』をテーマにしたショップ「Kirby Cafe THE STORE OSAKA」とカフェ「Kirby Cafe OSAKA」が、11月21日（木）から、大阪・大阪市にある大丸心斎橋店9階にオープンする。【写真】トートバッグなどが登場！新シリーズのグッズ一覧■新アートを使ったグッズが登場今回オープンする「Kirby Cafe THE STORE OSAKA」と「Kirby Cafe OSAKA」は、『星のカービィ』をイメージしたグッズやカフェメニューを展開する、全国