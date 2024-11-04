MLBアナリストの古内義明氏（56）が4日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。ドジャース・大谷翔平投手（30）に大リーグ史上最多10度の世界一を期待した。番組内で大谷が花巻東3年時に掲げた目標を紹介。26歳で1度目の世界一、32、34歳でもそれぞれ世界一になると書いており、当時の目標として3度の世界一を掲げている。古内氏は1人の選手が世界一に輝いた最多記録はヤンキースなどで活躍した殿堂入