【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は４日、２０２５年度（１〜１２月）予算案の施政方針演説で「北とロシアの不法軍事協力はわれわれの安全保障に大きな脅威となっている」とし、「（昨年４月に韓米首脳が採択した）ワシントン宣言に基づき韓米一体型の拡大抑止システムを稼働し、北に対する核抑止力を画期的に強化した」と述べた。演説は国会本会議で韓悳洙（ハン・ドクス）首相が代読した。尹大統領