スペイン東部バレンシア州の被災地を訪れたフェリペ国王（中央）らに対し、住民はブーイングを浴びせたり卵を投げつけたりして怒りをぶつけた/Manaure Quintero/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）大規模な洪水で２００人以上が死亡したスペイン東部バレンシア州で、被災地を訪れたフェリペ国王夫妻に対し、住民がブーイングを浴びせたり卵を投げつけたりして怒りをぶつけた。国王夫妻とサンチェス首相、マソン州首相の一行は、特に被害が