元テレビ朝日社員の玉川徹氏（61）が4日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。MLBのワールドシリーズを制覇したドジャースメンバーがロサンゼルスで開催した凱旋（がいせん）パレードについて、祝福したファンの規模に「25万人か、って…ちょっと」と首をひねった。ニューヨークでヤンキースを4勝1敗で撃破したドジャースナインは大谷翔平（30）らを乗せた計7台のバスで市内中心部から約45分を