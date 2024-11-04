俳優の池松壮亮が４日、都内で主演映画「本心」（石井裕也監督、８日公開）の仮想空間トークイベントに共演の三吉彩花、水上恒司と出席した。平野啓一郎氏の同名小説が原作。デジタル社会の功罪を描いたヒューマンミステリー。本作にちなみ、池松と三吉はＶＲゴーグル（ＡｐｐｌｅＶｉｓｉｏｎＰｒｏ）を装着し、バーチャル投影された水上とトークすることに。三吉は「手の届くところに（水上が）いるような不思議な感じ