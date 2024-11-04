Archishma IyerByron Kaye[４日 ロイター] - オーストラリアの大手銀行、ウエストパック銀行が４日に発表した２０２４年度（２４年９月３０日までの１年間）決算は減益だった。貸し出し利ざやは改善したものの、ソフトウエア更新に伴うコストが重荷となった。期末配当は引き上げ、自社株買いの拡大を発表した。通期の利益は３％減の６９億９０００万豪ドル（４６億１０００万米ドル）で、ＬＳＥＧがまとめた市場予想の６５億