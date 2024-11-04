中国の自由貿易試験区、１〜９月の貿易額１２％増中国（黒竜江）自由貿易試験区ハルビン片区（エリア）の一角。（8月15日、ドローンから、ハルビン＝新華社記者/張濤）【新華社北京11月4日】中国税関総署が10月30日に発表したデータによると、全国各地にある自由貿易試験区の第1〜3四半期（1〜9月）の貿易額は前年同期比12.0％増の6兆900億元（1元＝約21円）に上り、伸び率は中国の貿易全体を6.7ポイント上回った。内訳は輸出が1