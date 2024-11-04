パリ五輪柔道混合団体銀メダルのウルフ・アロン（28）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。引退撤回は「100％ない」と話した。来年6月の全日本実業団体対抗大会を最後に現役引退するウルフ。21年東京五輪で金メダルを獲得したが「東京オリンピックで優勝してモチベーションが下がちゃって。引退しようかと思った時期もあった」という。「まだ若いしって軽い気持ちで続けちゃったら、全然勝てなくて