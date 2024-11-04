ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズや舞台「キングダム」「炎炎ノ消防隊 -破壊ノ華、創造ノ音-」、MANKAI STAGE『A3!』など、数多くの舞台を中心に活躍する俳優・牧島 輝が、2025年1月21日(火)に初のフルアルバム『RePAINT』をリリースする。牧島 輝名義でのフルアルバムのリリースは初めて。初回限定盤[CD+DVD]、通常盤[CD only]の2形態で発売。タイトルにはアーティスト活動再始動への意気込みや、様々なジャンルの楽曲を、色を重