ドジャースの大谷翔平投手の愛犬・デコピンが3日（日本時間4日）、初めて賞を獲得した。ワールドシリーズが終わり各種アワードの発表が控えるなか、一足早く受賞したデコピンに注目が集まっている。 ■ファンも祝福「デコイはまさにスーパーエースだ！」 デコピンは3日（同4日）“ピッチング・ニンジャ”の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が選んだ「最優秀・