警視庁は4日、東京・歌舞伎町の歩道で警察官の顔を殴ったとする公務執行妨害容疑で、トルコ国籍の30代男性を誤認逮捕したと明らかにした。防犯カメラの映像などから容疑者ではないと判明し、約3時間後に釈放した。