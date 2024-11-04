中部メイカンは10月17日、名古屋中小企業振興会館で秋のグループ展示会「AUTUMN EXPO 2024」を開催した。当日は、取引先関係者約350人を招待。今秋冬の新商品・注力商品や同社の重点取り組みを紹介した。メーカー出展は172社（ドライ126社、チルド32社、酒類14社）で、そのうち新規出店は20社（ドライ13社、チルド5社、酒類2社）。総出品数は3000〜3500SKU。中部メイカンオリジナル企画は、ドライでは「愛知・岐阜のうまいもん」を