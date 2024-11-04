キリンビール福岡工場（渡邊康司工場長）は10月18日、同工場でクラフトブルワリー6社（山口地ビール、浜地酒造、宮崎ひでじビール、門司港レトロビール、EFM、久米桜麦酒からの参加者21人）とクラフトビールの品質向上のための官能評価会を開催した。この評価会はクラフトブルワリー各社におけるビールの分析をキリンビールで行い、分析値をもとにしたディスカッションを通じて各クラフトブルワリーの品質向上に向けたPDCAをサポー