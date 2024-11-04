新橋・虎ノ門エリアを「食」のイノベーション地域にする動きが始まった。まちぐるみで食の未来を拓こうと独立行政法人都市再生機構（「UR都市機構」）は、Sustainable Food Asiaおよびリバネス、グー・チョキ・パートナーズと共同で、同地域の外食7店舗で、食領域のスタートアップ企業の協力により開発した、サステナブルな食材を使ったオリジナルメニューを期間限定で提供。その試食会が10月23日に開かれた。同エリアにある食領域