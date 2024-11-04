オダウエダの植田紫帆が、千鳥のノブに裸芸を披露。大胆に胸が露出した衣装姿の植田をノブが説教するヒトコマがあり、その際の植田の表情を大悟が「顔ノブにそっくり」とツッコみを入れた。【映像】ノブにそっくりな女性芸人のポロリの瞬間『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。