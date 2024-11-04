アニメ制作の京都アニメーションは4日、同社公式サイトを通じ、「不審なホームページ」に対する注意を呼びかけた。【画像】京アニ新作2本発表！公開された映画『メイドラゴン』キャラ設定画など同社は「最近、当社名を使用した当社とは全く関係のないホームページの存在が確認されています。ご注意ください。不審な点がある場合は該当ホームページのアドレスをご確認いただきますようお願いいたします」とし、正しいURLを記し