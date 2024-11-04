天体ニュースが続く中、4日は世界に挑む中高生たちの「熱い戦い」についてお伝えします。月が地球に最も接近した「スーパームーン」。そして、肉眼でもはっきり見えた紫金山・アトラス彗星（すいせい）。10月も天体ショーが相次ぎました。そんな中、天文学のオリンピックがあります。その名も、「国際天文学・天体物理学オリンピック」。各国から選ばれた中高生たちの大会で、毎年開催されています。観測ラウンド会場では、真っ暗