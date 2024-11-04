山陰近畿道の宮津天橋立IC〜京丹後大宮IC間が有料化。山陰近畿道を有料化京都府道路公社は2024年10月31日、通行無料としている山陰近畿道の宮津天橋立IC〜京丹後大宮IC間10.5kmを、2025年4月1日から有料化すると発表しました。山陰近畿道延伸区間（大宮峰山道路）の現況。2024年7月撮影（画像：国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所）。料金は均一で、軽自動車等120円、普通車150円、中型車180円、大型車250円、特大