［カイロ３日ロイター］ - パレスチナ自治区ガザでは３日、イスラエル軍の攻撃により少なくとも３１人が死亡した。現地の医療関係者によると、イスラエル軍がイスラム組織ハマス掃討作戦を強化している北部のベイトラヒヤとジャバリアでの攻撃で半数近くの１３人が死亡し、残りはガザ市とハンユニスなどの南部で空爆によって死亡した。イスラエル軍は２日、ジャバリアに新たに陸軍師団を派遣し現地の陣容を強化したと発表