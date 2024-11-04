学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（３日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）で初優勝した国学院大は４日、伊勢市の伊勢神宮内宮で、お礼参りと第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京・大手町〜神奈川・箱根町芦ノ湖往復＝１０区間２１７・１キロ））に向けて必勝祈願を行った。今季開幕戦の出雲駅伝（１０月１４日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）に続き、伊勢路も制した国学院大は史上５校目とな