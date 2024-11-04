ＨＹＢＥ（ハイブ）の雇用労働部「雇用最高企業」選定の取り消しを求めた国会国民同意請願が公開４日で同意数３万人を超えた。国民同意請願は３０日以内に５万人以上の同意を得れば、所管委員会および請願審査小委員会の審査を経て本会議に渡される。先月３０日、国会国民同意請願掲示板には「ＨＹＢＥの最高企業選定取り消しの要求に関する請願」が登場した。この書き込みは４日後の３日基準で３万５９６０人以上の同意を得た。作