「日本はトランプ氏の再執権が不安だが、不満はない」。米大統領選挙が迫った中、先月３１日に東京で開催された「２０２４韓日言論フォーラム」（ユーラシア政策研究院日本研究センター・韓国言論振興財団主催）で、国際政治学者である東京大の佐橋亮東洋文化研究所准教授は「トランプ２期目」が現実化する可能性についてこのように述べた。佐橋教授は「日本は（トランプ１期目に緊密な関係を構築した）山田重夫元外務審議官を昨年