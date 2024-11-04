ドジャースの優勝パレードに出現した男性歌手に批判が相次いだ(C)Getty Imagesドジャースが4年ぶり8度目のワールドシリーズを制覇を達成したが、その優勝パレードで反感を買ってしまった人物がいる。【動画】「パドレスカラー」の男性歌手がドジャースファンにマイクを向ける現地時間11月1日（日本時間2日）にロサンゼルスで行われたドジャースの優勝パレードには大谷翔平はもちろん、妻の真美子さんや愛犬デコピンまで参加し