問1石破内閣を支持するか、支持しないか。（カッコ内は先月調査）支持する43.8％（53.3）支持しない49.8%（35.8）問2どの政党を支持するか。（カッコ内は先月調査）1.自民党25.8％（34.3%）2.立憲民主党13.7％（7.3%）3.日本維新の会5.3％（4.0%）4.公明党3.7％（2.6%）5.国民民主党10.1％（1.3%）6.共産党3.5％（2.1%）7.れいわ新選組