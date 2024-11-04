銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」。その6階に華やかな手仕事が響き渡る新たなネオビストロ「L‘atelier de oto（ラトリエ ド オト）」が10月29日にオープンしました。村田美月シェフは新時代の若き才能を発掘する、日本最大級の料理人コンペティション「RED U-35」でシルバーエッグ賞を受賞。パティスリーでの修練、ヨーロッパ各国での刺激など経験のすべてを、地域の魅力や文化を取り入れる「ガストロノミー」として、皿の