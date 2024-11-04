■今年最後の3連休・最終日は広く秋晴れ＆行楽日和！北海道は荒天警戒きょう11月4日は振替休日で今年最後の3連休の最終日です。日中は沖縄から東北の広い範囲で秋晴れに恵まれ、絶好の行楽日和・洗濯日和となるでしょう。一方、北海道は低気圧や前線の影響で雨や風が強まり、上空に寒気が流れ込んでいるため標高の高い所では雪になっています。北海道から東北の日本海側では夜にかけて不安定な天気になりますので、車でお出かけ