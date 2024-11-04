元AKB48で女優・岩田華怜（26）が3日、都内劇場で主演映画「最後の乗客」（堀江貴監督）の大ヒット御礼舞台挨拶を行った。演技の勉強のため留学中の米ニューヨークから4カ月ぶりに一時帰国し、同じく主演の俳優・冨家ノリマサ（62）らとともに登壇した。“ミラブル女子”久保葵、プロゴルファー・蝉川泰果選手と結婚！今年5月に共演も東日本大震災から10年後のメモリアル作品で、東北の町を舞台に、タクシーの運転手と乗り合わせた